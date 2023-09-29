Ставка НДПИ на газ вырастет с августа 2024 года

Кабинет министров внес в Госдуму корректировки о дополнительном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ с августа 2024 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке указывается, что на поступления НДПИ на газ имеет влияние изменение коэффициента продуктивности скважин, который характеризует изъятие дополнительной выручки фирм от индексации тарифов газа, поставляемого на внутренний рынок, в том числе с учетом дополнительных изменений тарифов в 2024–2025 годах.

Целью поправок является изъятие в пользу госбюджета дополнительных доходов у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ, сказано в публикации.

В ноябре прошлого года в Совете Федерации одобрили закон, согласно которому в период с 2023 по 2025 год налоговая нагрузка на нефтяную и газовую отрасли возрастет. Кроме газовой отрасли, повышение налоговой нагрузки коснется и нефтяной отрасли.

Ранее в России повысили налоговую нагрузку на нефтегазовую сферу.