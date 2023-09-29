Греф выступил против решения проблем с курсом рубля по китайской модели

Глава Сбербанка Герман Греф выступил против внедрения в экономику России так называемой «мембраны» по примеру Китая. Об этом банкир заявил на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы».

«Нет, я не поддерживаю. Я считаю, что это шаг назад», — отметил Греф, его цитирует газета «Известия».

По словам Грефа, такая модель существовала в Советском Союзе, и она означает отсутствие конвертируемости рубля. Банкир назвал отсутствие конвертируемости валют огромным ущербом для экономики.

В пятницу против «мембраны» в экономике России выступил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, именно из-за подобной модели китайский юань не может стать мировой валютой и составить конкуренцию доллару. В России при введении «мембраны» может появиться сразу два курса доллара — по 150 и 250 рублей, считает банкир.

25 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что аналог «китайской модели» мог бы стать решением проблемы с курсом рубля. Министр пояснил, что в КНР юаневый рынок разделен на внешний и внутренний. Речь идет «о своеобразной мембране» между частями финансовой системы, но никак не о двух курсах национальной валюты.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.