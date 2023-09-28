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МВФ приветствовал расширение БРИКС

Представитель МВФ: расширение БРИКС приведет к снижению рыночной фрагментации

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Yuri Gripas/Reuters

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, нацеленную на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции и торговлю. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что улучшеная международная кооперация, в том числе и с БРИКС, приветствуется МВФ до тех пор, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли и сокращение затрат на инвестиции.

Таким образом она прокомментировала позицию фонда относительно расширения БРИКС и роста заинтересованности государств в мире к привлечению финансирования через Новый Банк Развития (НБР).

Она добавила, что МВФ со своей стороны пытается избежать фрагментации глобальной экономики.

До этого первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат рассказала, что угрожает глобальному процветанию. 

По словам замглавы МВФ, вызывает большую тревогу то, что наблюдается «увеличение политических действий по всему миру, которые в случае продолжения представляют серьезную угрозу глобальному процветанию».

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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