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Роснефть повышает эффективность добычи с помощью цифровых технологий

Роснефть планирует сэкономить более 10 млрд рублей от внедрения инновации

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Павел Лисицын/РИА Новости

Роснефть получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа, сообщается на сайте компании.

Как предполагают в компании, экономический эффект от внедрения инновации на механизированном фонде скважин составит более 10,7 млрд рублей за 5 лет.

«Новая технология позволяет создать индивидуальный цифровой двойник скважинного оборудования, его полную цифровую копию, с учетом всех технологических особенностей. Одновременно специалисты Компании применяют уникальные алгоритмы, которые анализируют цифровой двойник, моделируя оптимальный режим эксплуатации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патент на изобретение «Способ мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа» проработан и оформлен службой внутреннего аудита компании в рамках совместной работы с Роспатентом по проекту «Скважина». При этом идея проекта признана экспертами Роспатента соответствующей современным технологическим вызовам по созданию цифровых двойников.

Кроме того, исключительные права на интеллектуальную собственность закрепляют приоритетное право Роснефтью на применение алгоритмов расчетов оптимизации потребления электроэнергии. На данный момент технология готовится к тиражированию на ключевых добывающих активах компани.

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