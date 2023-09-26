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В России заявили о сбалансированности спроса и предложения на иностранную валюту

БКС: в России наблюдается сбалансированность спроса и предложения на валюту

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Pexels

На российском рынке достигнута определенная сбалансированность спроса и предложения на иностранную валюту. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Продолжающаяся консолидация курса рубля может отражать достижение определенной сбалансированности рынка в плане спроса на иностранную валюту и ее предложения. Рубль после негативного старта быстро восстановился, но вскоре стал сдавать позиции. В начале основной сессии российская валюта перешла к сдержанному укреплению, отыграв почти все сегодняшние потери», — пояснил он.

Правда, после прохождения пика налоговых платежей 28 сентября закончатся продажи экспортеров валюты для налоговых платежей, и это способно оказать ощутимое давление на курс рубля, считает финансист.

По данным Мосбиржи на 15:35 мск, доллар торгуется на отметке 96,2175 рубля, теряя 0,02% по сравнению с утром. Евро стоит 101,99 рубля, прибавляя с утра 0,0025%. Юань поднялся до 13,151 рубля (плюс 0,007%).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть курс доллара на этой неделе.

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