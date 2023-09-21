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Временное ограничение экспорта российского топлива не будет распространяться на ЕАЭС

Правительство РФ: ограничение экспорта топлива не распространяется на ЕАЭС

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Depositphotos

Временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно документу, запрет также не касается транзитных перевозок через территорию России.

До этого стало известно, что правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Такое решение было принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

20 сентября глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов может привести к дефициту топлива на внутреннем рынке России. По его мнению, такая мера изначально создаст излишки топлива и снизит цены, однако в дальнейшем сократит объемы переработки нефти и вызовет нехватку топлива. Дюков отметил, что резкое повышение пошлины снизит эффективность работы нефтеперерабатывающих заводов в РФ и, как следствие, уменьшит объемы производства бензина и дизеля.

Ранее стало известно, насколько подорожал бензин в России за неделю.

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