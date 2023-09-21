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Сбер стал самой цитируемой компанией по итогам Восточного экономического форума

Во время Восточного экономического форума Сбер упомянули в СМИ 10 тысяч раз

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Количество сообщений в СМИ с упоминанием Сбербанка составило более 10 тыс. и стало самым высоким среди всех компаний — участников Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе Сбера.

В компании также отметили, что президент Сбера Герман Греф стал одним из ключевых спикеров форума и занял третье место среди участников ВЭФ-2023 и первое место среди бизнес-персон по цитируемости в СМИ.

В топ-10 самых цитируемых бизнес-персон также вошли члены правления Сбера Александр Ведяхин, Анатолий Попов, Станислав Кузнецов и Кирилл Царев.

Согласно данным системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс, Сбербанк также стал лидером рейтинга наиболее заметных компаний в медиа по итогам ВЭФ-2023 с самым высоким индексом заметности и количеством упоминаний в СМИ.

СКАН-Интерфакс отмечает, что ключевые инфоповоды в медиаполе банка были связаны с развитием высоких технологий. Так, например, Герман Греф ознакомился с инновационными проектами Дальневосточного центра искусственного интеллекта, а в рамках культурной программы форума состоялся концерт, где искусственный интеллект от Сбербанка впервые в мире стал солистом и импровизатором.

По словам руководителя пресс-службы Сбербанка Полины Тризоновой, в этом году деловая повестка крайне насыщена, что делает информационное сопровождение каждого события еще более сложным и интересным проектом для пресс-служб.

«Для этого мы в Сбере заранее продумываем стратегию PR-продвижения наших спикеров и приоритетных для нас тем, чтобы они были актуальны для участников форума и СМИ, миксуем различные форматы и инструменты, чтобы обеспечить максимальный результат. И мы очень рады, что такой подход дает свои плоды — в этом году на ВЭФ в рейтинге самых цитируемых бизнес-персон фактически все первые места заняты нашими топ-менеджерами», — добавила Тризонова.

Напомним, ранее Сбер также стал лидером в информационном поле по количеству публикаций с упоминанием банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

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