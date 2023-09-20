Альфа-Банк вдвое увеличил выдачу кредитов

Объем выданных за август розничных кредитов Альфа-Банка составил более 111 млрд рублей, что на 57% превышает аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

В компании отметили, что портфель розничных кредитов банка увеличился с начала года на 23% и превысил 1,8 трлн рублей за счет фокуса на обеспеченное кредитование.

По словам директора розничного бизнеса Альфа-Банка Ивана Пяткова, компания уверенно сохраняет третье место по объему выдач и размеру розничного кредитного портфеля среди всех российских банков, а к концу 2023 года планирует преодолеть рубеж в 2 трлн рублей кредитного портфеля.

«Опережающая динамика роста обусловлена развитием прежде всего обеспеченного кредитования. Мы активно масштабируем все направления — сохраняем лидерство на рынке ипотеки, запустили кредит под залог недвижимости, который оказался очень востребованным у наших клиентов. Вышли на рынок автокредитования, где уже сейчас входим в топ-6, развиваем присутствие в регионах, делая фокус на сервисе и технологичности», — пояснил Пятков.

В пресс-службе компании добавили, что продажи ипотеки за 8 месяцев 2023 года превысили 200 млрд рублей, что на 80% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в банке сообщили об активном развитии направления кредитов под залог недвижимости: выдачи превысили 3,2 млрд рублей. В компании объяснили эту тенденцию появившейся возможностью оформить данный продукт по одному документу.