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На Украине прокомментировали вызов посла страны в МИД Польши

Посол Украины разъяснил Польше позицию о неприемлемости запрета импорта зерна

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Shutterstock

Украинский посол в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны одностороннего запрета на импорт зерна со стороны республики. Об этом в социальных сетях заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна», — сказано в сообщении.

20 сентября МИД Польши сообщал, что украинский посол в Польше был вызван в министерство иностранных дел республики из-за высказываний главы Украины Владимира Зеленского о блокаде поставок зерна в Европейский союз.

До этого президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно. По его словам, республика должна действовать в собственных интересах, при этом поддерживая Киев так, чтобы «не утонуть» самой.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

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