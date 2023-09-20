Российские власти решили пока не проводить приватизацию крупных компаний

В следующем году государство не будет продавать долю в крупнейших компаниях. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ. Информацию изданию подтвердил высокопоставленный чиновник.

По словам собеседников газеты, летняя публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов так и не перешла в формальную плоскость, тема осталась на уровне разговоров. Правительство не провело ни одного совещания по данному вопросу.

Сейчас в России практически нет активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить контроль со стороны властей, уточнил один из источников газеты.

«Продажа небольшого пакета в условной РЖД, которая в предыдущие годы регулярно попадала в проекты приватизации, не интересна бизнесу до такой степени, чтобы он был готов предложить за эту долю справедливую цену», – подчеркнул высокопоставленный чиновник.

В апреле глава банка ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России. По его мнению, такая мера помогла бы обеспечить новую модель роста российской экономики: бизнес накопил большой инвестиционный капитал, а инвестиционная база заметно сузилась после 2014 года. Заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев в мае заявил, что большая приватизация в России должна состояться, однако перед этим следует сформировать рынок.

Ранее Песков заявил, что на экономическом совещании у Путина не обсуждалась идея новой приватизации.