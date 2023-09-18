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Австрийская Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group

Группа Mondi продаст завод по производству бумаги «Снегурочка» и уйдет из России

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Pixabay

Занимающаяся производством бумаги и упаковок австрийская группа Mondi plc продаст крупнейший свой последний актив в РФ — АО «Монди Сыктывкар» за 80 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление группы.

Покупателем «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» станет ООО «Сезар Инвест», дочерняя компания девелопера Sezar Group.

В Mondi подчеркнули, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили данную сделку.

При этом в декабре прошлого года сообщалось, что российские власти не согласовали продажу принадлежащего австрийской Mondi Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми, который производит бумагу «Снегурочка». Купить ЛПК собиралась структура совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. При этом источники издания указали на то, что сделка не состоялась, скорее всего, из-за достаточно высокой цены.

Ранее Mondi подтвердила продажу своей части бизнеса по переработке упаковки в России в пользу ГОТЭК за 1,6 млрд рублей

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