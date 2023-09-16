Экономист заявила о наличии способов заработать на росте ключевой ставки

Экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова завила, что россияне могут заработать на очередном повышении ключевой ставки, открыв долгосрочный вклад или депозит. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Орловой, долгосрочные вклады позволят россиянам «зафиксировать ставку, которую банки готовы предлагать сейчас».

Экономист заявила, что курс евро и доллара в ближайшее время, независимо от изменения ключевой ставки, будет держаться на уровне 95-100 рублей.

13 сентября глава Сбербанка Герман Греф назвал недостаточными меры российских властей для стабилизации курса рубля.

Накануне доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что скоординированные действия монетарных властей России способны удерживать доллар в коридоре 85-90 достаточно долгое время. Экономист объяснил, что летний рост курсов доллара и евро был вызван усилением оттока капитала, снижением выручки экспортеров и, соответственно, падением ее продажи.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%.