Дан прогноз по ценам на нефть на следующую неделю

Цена барреля нефти эталонной североморской марки Brent на следующей неделе составит $90-95, не исключены скачки ее стоимости до $100. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Цены на нефть могут найти справедливый диапазон в районе $90-95 за баррель. При этом котировки очень чувствительны к перебоям на стороне предложения, поэтому любые форс-мажоры на добывающих предприятиях могут провоцировать скачки. В том числе не исключено временное достижение $100 за баррель», — отметил он.

По словам Галактионова, форс-мажоры на добывающих объектах случаются регулярно. Это могут быть забастовки в Норвегии, военные захваты в Ливии, атака на танкеры в Персидском заливе, ураганы в Мексиканском заливе, привел примеры эксперт.

«Все это временные сложности, но сейчас рынок особенно чувствителен к подобным событиям. Если они произойдут, цены вполне могут краткосрочно отметиться на территории выше $100 за баррель Brent», — предположил Галактионов.

По данным на 19:00 мск пятницы, цена барреля Brent на торгах лондонской биржи ICE составила $94,04 (плюс 0,77% по сравнению с открытием).

Россия получает больше доходов от продажи нефти в условиях роста цен на природное топливо. По данным Международного энергетического агентства, в августе 2023 года Россия заработала $17,1 млрд от экспорта сырой нефти, что на $1,8 млрд, или 11,8%, больше, чем в июле. Это рекорд с октября 2022 года и максимум за последние месяцы. Хотя объемы экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 150 тыс. баррелей в сутки до 7,2 млн баррелей в день, цены компенсировали это. Средняя цена нефти российской марки Urals в августе составила $70 за баррель, а в начале сентября достигла $75 за баррель. Это произошло на фоне сокращения российской добычи и экспорта, а также аналогичных действий Саудовской Аравии. Скидка Urals к маркеру Brent составила порядка $15 за баррель, что ниже уровня конца 2022 года в $30-40 за баррель.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.