Россиянам рассказали, какое вино подорожает к Новому году

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал «Ленте.ру», что сейчас самое время закупаться импортным вином из «недружественных стран» к Новому году, потому что оно ощутимо подорожает.

По его словам, в настоящее время поставки импортного вина из «недружественных стран» еще есть и цены заметно не подросли. Эксперт предупредил, что в связи с изменением таможенного тарифа вскоре ожидается резкий рост в недорогом сегменте. По прогнозу, цены вырастут вдвое.

«То, что стоило 400 рублей, будет стоить рублей 700-800 уже с Нового года, может быть, даже до Нового года, поэтому винами импортными имеет смысл закупаться», — объяснил Шапкин.

Также подорожать может элитный крепкий алкоголь, его цена может вырасти на фоне роста курса валют по отношению к рублю.

При этом он отметил, что остальной алкоголь вряд ли будет серьезно меняться в цене.

До этого бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил, что российские производители вина в будущем могут столкнуться с проблемами в поставках пробок для бутылок.

Ранее реки вина затопили португальский город из-за аварии на винокурне.