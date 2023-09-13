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Названы вакансии, число которых за год выросло в разы

«Авито Работа»: число вакансий в российской IT-сфере за год выросло в 3,5 раза

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Число вакансий в российской IT-сфере за последний год выросло в 3,5 раза. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа». Директор по развитию сервиса Дмитрий Пучков напомнил, что в августе глава Минцифры РФ Максут Шадаев оценил нехватку кадров в этой отрасли в 500-700 тыс. человек.

«Это обуславливает и стремительные темпы увеличения рабочих предложений для IT-специалистов в начале осени 2023 года. Компании во всех отраслях нуждаются в разработчиках, аналитиках, экспертах по кибербезопасности и многих других кадрах», — сказал Пучков.

На втором месте оказалась сфера управления персоналом, здесь число вакансий за год увеличилось в 3,3 раза. Третью строчку заняла административная сфера — в 3,1 раза. В искусстве и развлечениях количество вакантных мест выросло в 2,7 раза, в маркетинге, рекламе и PR — в 2,6 раза, в логистике, образовании и науке — в 2,5 раза.

Накануне СМИ перечислили пять самых высокооплачиваемых вакансий на столичном рынке труда в сентябре. В целом, по их данным, уровень предлагаемых работодателями зарплат в Москве увеличился на 16% — до 73 766 рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на специалистов нефтегазовой отрасли.

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