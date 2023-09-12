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В России предрекли падение курса доллара ниже 90 рублей

Экономист Остапкович: курс доллара может снизиться до 90 рублей в ближайшие дни

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс доллара в ближайшее время может упасть ниже 90 рублей, сказал «Москве 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

«Если будет благополучная экономическая ситуация и начнет увеличиваться экспортная выручка, то доллар может опуститься ниже 90 рублей. Где он зафиксируется, сказать трудно. Это может произойти в ближайшее время, буквально в ближайшую неделю», — отметил Остапкович.

По его словам, на это повлияет несколько факторов. В частности, то, что в России принимаются меры по сдерживанию роста иностранной валюты, а также хорошие результаты Центробанка по счету текущих операций в августе. Остапкович пояснил, что в России началось поступление экспортных доходов, и доллар перестает быть в дефиците.

«Проблема состоит в том, надолго ли это или этот кратковременный спуск. Дальше все будет зависеть от экономической конъюнктуры, от состояния счета текущих операций в платежном балансе, от тех мер, которые предпримет Центробанк по сдерживанию курса», – заключил специалист.

12 сентября на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 93 рубля. Курс евро также опустился ниже 100 рублей.

Ранее был назван фактор, который может удержать курс доллара на уровне 85-90 рублей.

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