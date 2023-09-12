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Путин дал совет бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе

Путин на ВЭФ рекомендовал бизнесменам вкладывать капиталы в России

Капиталы надежнее и лучше вкладывать в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он напомнил, что ранее уже обращался к российским предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны партнеров.

«И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию», — подчеркнул президент.

Российский лидер обратил внимание, что уже стало понятно, что «происходит с капиталами, как они и куда двигаются». Глава государства посоветовал предпринимателям не наступать «дважды на одни и те же грабли». Путин призвал бизнесменов субсидировать не только в масштабные проекты, так и локальные, «но не менее важные».

12 сентября генпрокурор Игорь Краснов раскрыл принципы взаимодействия надзорного ведомства с бизнесом. Он подчеркнул важность выстраивать доверительный диалог с бизнесом. Краснов отметил, что в решение проблем вовлекают самих предпринимателей, чтобы они знали, какие меры принимаются, и какой будет результат.

Ранее глава ВТБ высказался против продажи иностранцами бизнеса в России.

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ВЭФ-2023
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