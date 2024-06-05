Россия выделит почти 5 млрд рублей Донбассу и Новороссии

Кабмин выделит около 5,8 млрд рублей на сбалансированность бюджетов Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«Направим около 5,8 млрд рублей на сбалансированность их бюджетов, прежде всего для поддержки работы котельных, систем водоснабжения, очистных сооружений и других объектов ЖКХ, чтобы местные жители были обеспечены всеми базовыми коммунальными услугами без перебоев», — заявил он.

3 июня Мишустин подписал распоряжения о выделении свыше 4,8 миллиарда рублей для выплат жителям Оренбургской области, чье имущество пострадало от весенних паводков.

24 мая сообщалось, что в ближайшие годы Минкульту РФ предстоит провести большую работу в Новороссии и Донбассе. Помимо реставрации существующих объектов культуры планируется открывать новые – так, количество кинотеатров в новых регионах к 2030 году должно вырасти вдвое.

До этого заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова, выступая на экспертной панели «Развитие инфраструктуры 2030: обновление инфраструктуры аэропортов», заявила, что в Донбассе и Новороссии до 2030 года планируют реконструировать аэропорты.

Ранее Мишустин образовал президиум кабмина РФ в новом составе.