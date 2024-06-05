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Пропавший в Москве немецкий бизнесмен Новак нашелся

Осужденный в Москве немецкий инвестор Новак добровольно пришел в инспекцию

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Александр Кряжев/РИА Новости

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, который пропал в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сам явился в инспекцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Ивана Гилева.

«Сейчас в инспекции оформляем документы», — сообщил адвокат.

До этого немецкий Spiegel написал о том, что приговоренный российским судом к лишению свободы предприниматель из Германии Ральф Новак сначала спрятался в посольстве ФРГ в Москве, а затем исчез. Тушинский суд столицы приговорил немецкого бизнесмена к четырем годам заключения по делу о хищении 52,4% акций каршерингового сервиса BelkaСar. Новак, находившийся под домашним арестом, 3 июня не явился на оглашение приговора по его делу.

Перед этим сообщалось, что суд оставил под арестом американского военного Гордона Блэка, которого обвиняют в краже во Владивостоке.

Ранее в Москве суд арестовал гражданина США, обругавшего полицейских.

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