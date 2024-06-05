Родителям могут разрешить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ

Родительским комитетам в 2025 году могут разрешить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ. Об этом заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он назвал родителей «самым главным стрессующим человеком» в этом процессе.

«Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», — сказал Музаев.

3 июня сообщалось, что в Яльчикском районе Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ. Родители обратились в прокуратуру, указав, что сотрудник Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки. Кроме того, ученикам не позволяли находиться в туалете больше 30 секунд.

До этого аналогичная история произошла во время ЕГЭ в Воронеже.

Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии проводит проверку инцидента с раздеванием школьниц перед ЕГЭ.