Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны наиболее популярные направления отдыха у россиян в 2023 году

«MTC Travel»: больше всего россиян на отдых отправились в Таиланд, ОАЭ и Египет

close
100%
Jorge Silva/Reuters

Число поездок россиян в популярные туристические направления значительно выросло этим летом по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные сервиса путешествий «MTC Travel».

В частности, поток туристов в Таиланд увеличился в 10 раз, в ОАЭ — на 70%, в Египет — в 2,6 раза. Также в 8 раз вырос интерес к поездкам в Китай, хотя в основном речь идет о деловых визитах.

53% всех зарубежных поездок россиян пришлось на страны дальнего зарубежья. Это связано с возобновлением прямого авиасообщения и ростом спроса на такие направления, как Таиланд, Египет и ОАЭ.

Самой популярной зарубежной страной стала Турция, на которую пришлось половина турпотока в дальнее зарубежье. Число поездок туда выросло на 16%. Внутри СНГ лидировали Абхазия, Белоруссия и Казахстан.

Недавно стало известно, что в Турции намерены принять за 2023 год 60 млн туристов.

Ранее россиян призвали больше не рассчитывать на горящие туры.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях