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Стало известно, в чем чаще всего формируют накопления россияне

«ВСК»: более половины россиян формируют накопления в иностранной валюте

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Depositphotos

Более половины россиян (54%) по-прежнему доверяют валюте как инструменту накоплений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса страхового дома «ВСК».

Согласно опросу, проведенному среди жителей городов-миллионников в возрасте 18-55 лет после 14 августа, среди мужчин доля тех, кто формирует сбережения в валюте, значительно выше (61%), чем среди женщин (46%).

В региональном разрезе наибольшее доверие к валютным накоплениям отмечено в Краснодаре и Новосибирской области (50-56% опрошенных). Наименьшие показатели зафиксированы в Омске и Нижнем Новгороде (менее 20%).

В тройку самых востребованных валют вошли доллар (72% ответов), евро (46%) и юань (26%). При этом юань показывает наибольший рост популярности: в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону его доля превышает 60%.

Эксперты отмечают, что к 2023 году наблюдается пик востребованности китайской валюты. По мнению 41% опрошенных, юань может стать резервной мировой валютой, а экономика Китая будет расти, укрепляя курс.

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