Филиппины заинтересовались импортом российских нефтепродуктов

Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен рассказал РИА Новости, что Манила заинтересована в импорте российских нефтепродуктов.

По его словам, власти Филиппин готовы обсудить вопрос импорта нефтепродуктов в октябре в рамках торгово-экономической комиссии.

«Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем», — поделился Байлен.

До этого посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес сообщал, что Бразилия нарастила закупку российских нефтепродуктов.

По словам посла, Бразилия сама производит более 3 млн баррелей нефти в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а заводов для его переработки мало. Поэтому Бразилия импортирует бензин и дизельное топливо.

Bloomberg сообщал, что Бразилия в августе импортировала из России рекордное количество нефтепродуктов — около 235 тыс. баррелей в сутки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.