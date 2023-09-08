Российское зерно планируют вывезти в Африку на 40 судах

Российское зерно, которое предназначено для поставок нуждающимся африканским странам, планируется вывезти 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск. Об этом сообщает газета Sabah, ссылаясь на источники.

Газета утверждает, что график должен быть уточнен в ближайшие дни.

«Зерно, поставляемое из России, планируется перевозить судами грузоподъемностью 25 тыс. тонн. Суда смогут загружаться зерном в портах Туапсе и Новороссийск с уточнением графика в ближайшие дни», — отмечает издание.

После того как суда достигнут территории Турции, зерно будет переработано на мукомольных заводах, которые принадлежат частному сектору.

Уточняется, что на первом этапе муку отправят в Мали, Сомали, Зимбабве, Буркина-Фасо, Эритрею и ЦАР.

«Приоритет будет отдан странам, не имеющим мощностей по переработке муки. В число стран, куда планируется направить муку, также входят Ливия, Джибути, Чад, Эфиопия и Йемен», — говорится в публикации.

До этого агентство ТАСС сообщало, что Анкара активировала контакты с зарубежными партнерами и заинтересованными в зерновой сделке государствами в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) и Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал продление зерновой сделки одной из важнейших задач организации.