British American Tobacco оставит в РФ используемые торговые марки после продажи

British American Tobacco (BAT) сообщило, что торговые марки компании, которые в настоящее время используются в России, останутся в собственности отечественного предприятия после продажи бизнеса группы в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребители продолжат получать привычные продукты под знакомыми брендами.

BAT объявила о продаже российского и белорусского бизнеса в четверг, 7 сентября. Покупателем стал консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Ожидается, что сделка завершится в течение следующего месяца.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя решение производителя табака в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что в России не возникнет дефицита премиальных сигарет из-за ухода British American Tobacco (BAT).

Ранее Минюст США оштрафовал British American Tobacco на $629 млн за поставки в Северную Корею.