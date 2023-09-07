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British American Tobacco оставит в РФ используемые торговые марки после продажи

British American Tobacco оставит в России торговые марки после продажи бизнеса

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Depositphotos

British American Tobacco (BAT) сообщило, что торговые марки компании, которые в настоящее время используются в России, останутся в собственности отечественного предприятия после продажи бизнеса группы в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребители продолжат получать привычные продукты под знакомыми брендами.

BAT объявила о продаже российского и белорусского бизнеса в четверг, 7 сентября. Покупателем стал консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Ожидается, что сделка завершится в течение следующего месяца.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя решение производителя табака в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что в России не возникнет дефицита премиальных сигарет из-за ухода British American Tobacco (BAT).

Ранее Минюст США оштрафовал British American Tobacco на $629 млн за поставки в Северную Корею.

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