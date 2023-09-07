Россиянам объяснили, что делать, если работодатель задерживает зарплату

В случае, если работодатель задерживает заработную плату, работник довольно быстро может решить спор, обратившись в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Об этом в эфире НСН рассказал юрист в области трудового права Олег Бабич. При этом он отметил, что число граждан, столкнувшихся с задержками зарплаты, уменьшается с каждым годом.

«Суд буквально в недельный срок выдает судебный приказ, с этим приказом работник приходит и получает зарплату. Можно прийти в банк, где есть счет работодателя, получить деньги, минуя даже самого работодателя», — отметил юрист.

Он добавил, что умышленная задержка зарплаты грозит работодателю крупным штрафом или даже годом тюрьмы. Для работника при этом предусмотрена компенсация за невыплаты, заключил Бабич.

В конце августа сообщалось, что Роструд выплатил более 2 млрд рублей долгов по заработной плате без проведения проверок. По информации ведомства, 60% работодателей готовы добровольно исправить нарушения.

Ранее стало известно, сотрудникам каких сфер в России чаще всего задерживают зарплату.