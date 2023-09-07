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Заправки в России начали приносить их владельцам убытки

«Ведомости»: заправки в России начали приносить их владельцам убытки

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Depositphotos

Автозаправочные станции начали приносить их владельцам убытки. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет».

На начало сентября маржа (разница между выручкой и затратами на закупку топлива и работу заправки) для «95-го» бензина составила минус 2 рубля за литр, а «92-го» — минус три рубля. Главной причиной отрицательной маржинальности стал рост оптовых цен на топливо. За январь-июль стоимость бензина на бирже выросла в 1,5 раза, а в августе и сентябре показатели почти ежедневно обновляют исторические рекорды.

Заправки теряют на АИ-95 по 2,19 рубля с литра, уточнил глава Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, продажи АИ-92 пока еще выгодны, но маржа уже очень низкая — 63 копейки за литр. Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев согласился, что по многим видам нефтепродуктов продавцы столкнулись с убытками.

Заправки стараются удержать цену в пределах официальной инфляции, так как за этим следит Федеральная антимонопольная служба. Впрочем, по данным Росстата, в июле стоимость нефтепродуктов на АЗС повысилась на 2% по сравнению с июнем. Всего с начала года цена литра бензина на заправках выросла на 4,8%, а литра дизельного топлива — на 0,6%. По данным Минэкономразвития, с 29 августа по 4 сентября годовая инфляция в России составила 5,19%.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила «Газете.Ru», что цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля.

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