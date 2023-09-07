Заправки в России начали приносить их владельцам убытки

Автозаправочные станции начали приносить их владельцам убытки. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет».

На начало сентября маржа (разница между выручкой и затратами на закупку топлива и работу заправки) для «95-го» бензина составила минус 2 рубля за литр, а «92-го» — минус три рубля. Главной причиной отрицательной маржинальности стал рост оптовых цен на топливо. За январь-июль стоимость бензина на бирже выросла в 1,5 раза, а в августе и сентябре показатели почти ежедневно обновляют исторические рекорды.

Заправки теряют на АИ-95 по 2,19 рубля с литра, уточнил глава Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, продажи АИ-92 пока еще выгодны, но маржа уже очень низкая — 63 копейки за литр. Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев согласился, что по многим видам нефтепродуктов продавцы столкнулись с убытками.

Заправки стараются удержать цену в пределах официальной инфляции, так как за этим следит Федеральная антимонопольная служба. Впрочем, по данным Росстата, в июле стоимость нефтепродуктов на АЗС повысилась на 2% по сравнению с июнем. Всего с начала года цена литра бензина на заправках выросла на 4,8%, а литра дизельного топлива — на 0,6%. По данным Минэкономразвития, с 29 августа по 4 сентября годовая инфляция в России составила 5,19%.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила «Газете.Ru», что цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля.