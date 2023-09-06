Суд ЕС впервые постановил снять санкции с бизнесмена из России

Суд Европейского союза постановил аннулировать решение о включении бывшего гендира Ozon Александра Шульгина в санкционные списки, но он останется под санкциями до апелляции. Об этом передает РИА Новости.

«Действие решения 2023/572 сохраняется в отношении Шульгина до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения», — говорится в решении суда.

Согласно документу, в качестве доводов для исключения предпринимателя из списка защита указала в том числе на лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту и ошибочные мотивы включения в станционный список. Также адвокаты бизнесмена сообщили суду о нарушении принципа соразмерности и нарушении основных прав бизнесмена.

Совет ЕС ввел персональные санкции против Шульгина 8 апреля 2022 года.

В марте прошлого года министерство финансов США исключило из санкционного списка дочернюю компанию российского ретейлера Ozon — банк Ozon.

Финансовое учреждение было внесено в санкционный список 24 февраля как организация, «связанная» с «Совкомбанком», который также попал под санкции. В Ozon заявляли, что собираются обратиться в американское ведомство с просьбой исключить их из списка, потому что у компании больше нет связей с «Совкомбанком».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.