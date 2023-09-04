Альфа-банк выбрал нового амбассадора вместо Ивана Урганта

Новым амбассадором Альфа-банка вместо ведущего Ивана Урганта станет рэпер Баста (Василий Вакуленко). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

«Он (Баста) давний друг «Альфы», нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — заявил изданию директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов.

С 2020 года лицом рекламной кампании Альфа-банка являлся российский телеведущий Иван Ургант.

В феврале 2022 года основной проект Урганта передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Сам ведущий выступил с заявлением против российской специальной операции на Украине и перебрался за границу.

«Первый канал» несколько раз опровергал информацию о том, что «Вечерний Ургант» закрыли, и объяснял отсутствие передачи в эфире тем, что временно работает «в информационном режиме» и не показывает развлекательные программы.

Ранее Иван Ургант провел рок-фестиваль в Казахстане.