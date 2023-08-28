Стало известно сколько газа смогла накопить Украина к предстоящей зиме

Украине удалось закачать в подземные хранилища газа объем, достаточный для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Нафтогаза» Алексея Чернышова.

По его словам, для надежного отопления зимой 2023 года потребуется 14,7 млрд кубометров газа в ПХГ. На сегодняшний день объем закачанного топлива составляет 14 млрд кубов. Чернышов не исключил, что к началу отопительного периода запасы будут даже больше необходимого.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что Украина может полностью обеспечить себя собственным газом, поскольку в этом году добыча вырастет на 8%. Импорт из соседних стран понадобится лишь в крайнем случае для создания дополнительных запасов в случае ЧП.

Ранее офис Зеленского предупредил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы. Гражданам рекомендовали не убирать далеко обогреватели. Таким образом, Украине удалось успешно подготовиться к отопительному сезону, накопив необходимые запасы газа.

До этого в пресс-службе «Укрэнерго» заявили, что Украина возобновляет импорт электроэнергии для балансировки системы в часы пиковых нагрузок.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.