Мишустин расширил субсидирование перевозок зерна для сдерживания цен на хлеб

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает «Российская Газета».

Как сообщается на сайте правительства, постановление Мишустина позволит субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. По мнению премьер-министра, это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на хлеб, муку и другие мучные изделия.

Кроме того, транспортировка со скидкой станет доступна при доставке минеральных удобрений в регионы Дальнего Востока. Поддержку смогут получить все аграрии округа, а не только производители семян и масличных культур, как было ранее. По словам Мишустина, это поможет снизить расходы для хозяйств, повысить их рентабельность и начать подготовку к весенним полевым работам заблаговременно.

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