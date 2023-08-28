Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин расширил субсидирование перевозок зерна для сдерживания цен на хлеб

Мишустин расширил механизм субсидирования ж/д транспортировки сельхозпродукции

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает «Российская Газета».

Как сообщается на сайте правительства, постановление Мишустина позволит субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. По мнению премьер-министра, это решение будет способствовать поддержанию стабильных цен на хлеб, муку и другие мучные изделия.

Кроме того, транспортировка со скидкой станет доступна при доставке минеральных удобрений в регионы Дальнего Востока. Поддержку смогут получить все аграрии округа, а не только производители семян и масличных культур, как было ранее. По словам Мишустина, это поможет снизить расходы для хозяйств, повысить их рентабельность и начать подготовку к весенним полевым работам заблаговременно.

На прошлой неделе стало известно, что российский экспорт удобрений в Европу за год вырос в пять раз

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях