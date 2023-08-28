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Эксперт предупредил о дефиците бензина в России

«Нефтьмагистраль»: без ограничения экспорта бензина в РФ возникнет дефицит

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Global Look Press

Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев заявил ТАСС, что без ограничения экспорта бензина на рынке РФ может возникнуть дефицит.

По его словам, сейчас слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке, поэтому осенью и зимой ситуация не стабилизируется без дополнительных мер со стороны правительства.

«Если ничего не делать, то это может привести к разорению ряда независимых АЗС, считает он.

Ранее сообщалось, что цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) достигла нового исторического максимума, достигнув 71 624 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи, в среду стоимость бензина марки Аи-95 поднялась до 70 959 рублей за тонну, что на 1,23% выше уровня предыдущих торгов. Таким образом, рекорд, установленный в начале лета на отметке 70 190 рублей, оказался превзойден.

В то же время цена бензина АИ-92 снизилась на 0,1% до 63 007 рублей за тонну. Стоимость дизтоплива опустилась на 0,2% до 66 283 рубля за тонну. Топочный мазут продолжил свой рост достигнув отметки в 34 174 рубля за тонну (+1,53%).

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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