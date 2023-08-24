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Украинские мукомолы недовольны качеством новой пшеницы

Мукомолы Украины жалуются на низкое качество зерна нового урожая

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pexels.com

Украинские предприятия, занимающиеся переработкой зерна, все чаще выражают недовольство качеством пшеницы урожая 2022 года. Основная претензия — низкое содержание белка в зерне. Об этом сообщает украинское агентство «АПК-Информ».

В ходе опроса изданием большинство мукомолов заявили, что в пшенице наблюдается крайне низкий уровень белка — до 11%. Лишь незначительная часть зерна содержит 11-12% белка, и совсем единичные образцы — 13%.

По прогнозам некоторых переработчиков, в этом году доля пшеницы высоких классов качества (2-й и 3-й) составит не более 10% от всего урожая зерновых. Для сравнения, в 2021 году их доля превышала 35%.

Из-за ухудшения качества зерна мукомолы вынуждены повышать закупочные цены на пшеницу. На этой неделе стоимость тонны пшеницы 2-го и 3-го классов составляла 150-180 долларов против 120-140 долларов в августе 2021 года. Причины ухудшения качества пшеницы агентство не уточнило.

В начале августа стало известно, что Украина в июле сократила экспорт зерна через порты.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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