Эксперт допустил выпуск банком БРИКС единой цифровой валюты объединения

Глава отдела валютной политики Trace Finance Эвандро Касиану заявил, что банк БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может выпустить единую цифровую валюту объединения. Об этом он сообщил телеканалу CNN Brasil.

«Единая цифровая валюта блока возможна, если банк БРИКС выпустит ее и станет ее регулятором», — сказал он.

По его мнению, процесс может быть реализован поэтапно и занять несколько лет.

Ранее председатель египетского совета по иностранным делам Мухаммед аль-Ораби заявил, что Каир выступит с просьбой о вступлении в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящем саммите, который пройдет с 22 по 24 августа в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Аль-Ораби подчеркнул, что Египет рассчитывает на поддержку России в вопросе вступления в объединение.

До этого агентство ТАСС сообщало, что ЮАР пригласила политиков более 60 стран на предстоящий саммит БРИКС. По словам источника, приглашение получили как страны Африки, так и другие государства, которые подали заявки в объединение.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.