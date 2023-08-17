В «Газпроме» выступили за закрытие ЗАО «Эхо Москвы»

«Газпром-Медиа Холдинг» выступил за ликвидацию убыточного ЗАО «Эхо Москвы», сообщает РИА Новости.

«Газпром-Медиа Холдинг» считает целесообразным ликвидацию ЗАО «Эхо Москвы», которую холдинг предлагал неоднократно. Хозяйственная деятельность общества полностью прекращена более года назад», — сообщили в организации.

Там также заявили, что бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) сильно преувеличивает стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы». По словам Венедиктова, стоимость товарных знаков оценивается в миллионы долларов.

Ранее «Газпром-медиа» выступил против продления прав «Эха Москвы» на бренд. «Газпром-Медиа Холдинг» является мажоритарным акционером ЗАО «Эхо Москвы».

До этого Венедиктов заявил, что рассчитывает возобновить работу радио на базе ЗАО «Эхо Москвы».

8 июля стало известно, что Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое возглавляют Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, направило заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы».

Ранее Минюст внес БГ (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов.