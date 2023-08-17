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Курс евро упал ниже 101 рубля

Мосбиржа: курс евро упал ниже 101 рубля впервые с 1 августа 2023 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро на Московской бирже упал ниже 101 рубля впервые с 1 августа 2023 года. Об этом сообщается на сайте биржи.

Около 10:50 17 августа стоимость валюты поднялась на два рубля почти до 104 руб, после чего стала неравномерно снижаться до 100 рублей 94 копеек в 12:57, после чего опустилась до 100 рублей 89 копеек в 13:00.

Утром 17 августа курс евро впервые с 2 августа упал ниже 102 рублей.

Позже сообщалось, что Банк России реализовал валюту на 2,2 млрд рублей.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, с начала 2023 года курс рубля упал по отношению к доллару на 40%, к евро — на 44%.

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что ЦБ придется корректировать нормативы возврата экспортной выручки и возвращать ограничения на вывоз капитала, чтобы привести курсовые значения ближе к фундаментально обоснованным уровням. Для доллара это 85-90 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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