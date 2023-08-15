X5 Group завершила покупку сети «Виктория»

Компания X5 Group официально закрыла сделку по приобретению продуктовой розничной сети «Виктория» 14 августа. Об этом ретейлер уведомил Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ранее «Виктория» входила в ГК «Дикси» совладельца группы «Меркурий» Игоря Кесаева. В сделку не вошли магазины в Долгопрудном, их передали третьим лицам для соблюдения требований ФАС.

«После осуществления сделки Х5 Group продолжает исполнять все заключенные торговыми сетями «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» договоры, чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемых обществ», — добавили в ФАС.

X5 Group также распространила действующие ограничения наценок в своей сети на магазины «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево». Компания будет еженедельно отчитываться перед ФАС о ценах на социально значимые товары.

1 августа ФАС удовлетворила ходатайство X5 о покупке «Виктории» при выполнении ряда условий ведомства для поддержания конкуренции. Сумма сделки не разглашалась.

В начале августа в тысячах «Пятерочек» по всей России запустили сервис «оплаты лицом».

Ранее «X5 Клуб» представил первый индекс «Авокадо».