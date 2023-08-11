Курс доллара на Московской бирже поднялся до 99 рублей, демонстрируют данные торгов.

Согласно опубликованным биржей в открытом доступе данным, курс доллара по сравнению с 10 августа вырос на 1,4625 руб. В 16:20 по мск курс американской валюты поднялся до 99,00025 руб, после чего снизился на несколько копеек. До 15:55 по мск уровень доллара держался на отметке 98,8 руб.

До этого сообщалось о росте курса евро до отметки в 108 рублей впервые за полтора года.

Отметка в 108,005 руб. была достигнута евро в 10:42 по мск, после чего курс снова снизился. С 10:59 по мск он стабилизировался на отметке в 107,8 руб.

Одновременно начал расти курс доллара, который в 10:49 по мск достиг отметки в 98,07 руб., а затем стабилизировался на уровне 98,1 руб. Также возрос курс юаня — он поднимался до 13,513 руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ослабление рубля к мировым валютам на торгах во вторник связано со снижением цен на нефть. Они начали уменьшаться 7 августа после роста в течение шести недель подряд.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.