Стало известно, на какие продукты россияне заметили рост цен

Почти 40% россиян заметили рост цен на основные продукты питания и непродовольственные товары за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, проведенному 28-30 июля среди 1500 респондентов в 104 городах России, наибольший рост цен отмечается на мясо, сахар, рыбу и молочную продукцию. Так, 33% опрошенных указали на подорожание сахара, 29% — на рост цен на рыбу и морепродукты, 27% — на молоко и молочные продукты.

Помимо продуктов питания, респонденты пожаловались на повышение цен на лекарства (33% опрошенных), бензин (32%), одежду и обувь (по 23%). Каждый пятый отметил рост цен на электронику и бытовую технику.

Россияне также ощутили подорожание услуг. 27% респондентов заявили о росте платы за коммуналку, 19% — за медоблуживание, 14% — за бытовые услуги.

В конце июля эксперты ЦБ отметили, что инфляционное давление будет нарастать до конца 2023 года.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.