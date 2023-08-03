Для граждан расширят возможности сайта «Работа России»

Минтруд РФ предложил создать на портале «Работа России» новый сервис для размещения и подбора разовых заданий и работ. Также cервис поможет заключать в электронной форме гражданско-правовые договоры и договоры по трудоустройству иностранцев, пишет ТАСС.

Платформа «Работа России» будет содержать данные о выполнении работ и оказании услуг по договорам гражданско-правового характера, уточнили в пресс-службе министерства. А после запуска сервиса «Стажировки и практики» российские студенты смогут выбрать место для прохождения практики, заключить договор в электронном виде, а также оформить все необходимые документы — от индивидуального задания до отчета по практической подготовке, добавили там.

«...предусмотрена интеграция «Работы России» с мобильным приложением Минцифры «Работа в ЕАЭС», что сделает трудоустройство иностранцев легче и удобнее....такие граждане, находясь в стране своего проживания, смогут дистанционно найти подходящую вакансию для трудоустройства, пройти онлайн-интервью с будущим работодателем и заключить договор с ним в электронном виде», — сказали в пресс-службе.

Портал «Работа в России» — это федеральная государственная информационная система, проект Федеральной службы по труду и занятости. Портал помогает соискателям найти работу, а работодателям – сотрудников. Все услуги портала предоставляются бесплатно.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как использовать портал «Работа России».