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В Бельгии задержали танкер за перевозку российской нефти

Lloyd's List: в Бельгии задержали танкер Galatia за перевозку российской нефти

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Unsplash

В бельгийском порту Антверпен задержали танкер Galatia. Об этом пишет морское издание Lloyd's List, ссылаясь на данные портового контроля Антверпена.

По его информации, судно было задержано по решению местных властей. Как сообщается, танкер якобы использовался в схеме перевалки российских углеводородов с судна на судно в открытом море. Утверждается, что он входил в состав танкерного флота индийской компании Gatik Ship Management.

Как пишет Lloyd's List, в январе — феврале 2023 года танкер Galatia под флагом Сент-Китса и Невиса трижды заходил в порты Усть-Луга и Приморск для загрузки нефтепродуктов.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на международную морскую базу данных Equasis передавало, что к началу июля 2023 года Россия лишилась основной части танкерного флота индийской Gatik Ship Management, который использовался для перевозки нефти в другие страны. По данным Bloomberg, всего у компании осталось четыре судна.

22 февраля сообщалось, что сотрудники полиции Албании задержали танкер под либерийским флагом, который, по утверждению местных властей, осуществлял перевозку российской нефти, нарушая введенные ЕС и Соединенными Штатами санкции.

Ранее теневой флот России оценили в $2,2 млрд.

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