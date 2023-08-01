Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью

Сбер предложил своим клиентам вклады «Лучший % Зарплатный» и «Накопительный счет Зарплатный» с повышенной доходностью до 10% и 7% годовых соответственно. Премиальным клиентам теперь доступен вклад «Лучший % Премьер» с максимальной ставкой 10% и повышенными на 0,2 процентных пункта ставками на сроках год и меньше, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что воспользоваться накопительными продуктами могут зарплатные клиенты банка и клиенты с пакетом «СберПремьер».

Минимальная сумма новых вкладов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Размер ставки по вкладу зависит от суммы, способа открытия вклада (в отделении банка или онлайн) и истории сбережений клиента в банке за последние 3 месяца.

В Сбере уточняют, что накопительный счет можно открыть только онлайн. Чтобы получить максимальную ставку, это должен быть первый накопительный счет клиента в банке, а минимальный остаток на нем в течение месяца должен превышать 3 тыс. рублей, но не более 1 млн. рублей.

Продукты для зарплатных клиентов доступны тем, кто получает на карту или счет зарплату в Сбере — не менее одного раза за последние 90 дней.

По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, накопительные продукты компании — одни из самых выгодных на рынке.

Так, он отмечает популярность промовклада «Лучший %» — с начала года клиенты разместили в нем более 2,3 трлн рублей.

«А наш накопительный счет сочетает в себе преимущества вклада и счета: повышенную ставку и гибкость в управлении личными финансами, сейчас мы изменили их, предложив зарплатным клиентам лучшие условия», — добавляет Широков.

Кроме того, в банке сообщают об улучшении условий пролонгации по линейкам «СберВкладов» и «Управляй» для вкладов, открытых онлайн, и клиентов с подпиской «СберПрайм+».

Ранее сообщалось, что максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых.