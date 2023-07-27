Власти сообщили о сокращении дисконта на российскую нефть

Россия смогла снизить размер дисконта на нефть российской марки Urals к бенчмарку Brent до менее $15 за баррель. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов накануне саммита Россия — Африка.

«Дисконты уже сейчас довольно небольшие, а на некоторых направлениях — очень низкие...» — сказал министр.

По его словам, партнеры России уже сами конкурируют за ее нефть и нефтепродукты на рынке.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов 14 июля заявил, что в Госдуме одобрили предложенные правительством поправки, по которым предлагается уменьшение дисконта нефти Urals к Brent с $25 до $20 за баррель с 1 сентября текущего года. По данным замминистра, сейчас максимальный размер дисконта составляет $25 за баррель.

По данным международного ценового агентства Argus, стоимость российской нефти Urals впервые с начала 2023 года превысила $65 за баррель. 25 июля цена барреля Urals составила $65,42. Ценовой потолок в $60 за баррель, который страны Евросоюза и США установили на российскую нефть, был преодолен 12 июля.

Ранее сообщалось, что будет с курсом рубля при резком падении цен на нефть.