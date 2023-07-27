Половина россиян выступили за четырехдневную рабочую неделю

По исследованию, проведенному Superjob, почти половина россиян (49%) поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, в то время как против выступили 28% опрошенных. Об этом пишет РБК. Это самый низкий показатель за последние четыре года. Наибольшую поддержку идея получила среди молодежи, младше 34 лет.

Уровень поддержки также зависит от дохода. Поддержку введения трех выходных выразили немногим более половины граждан (52%) с доходом ниже 80 тыс. рублей в месяц, но при заработке выше этой суммы доля поддержки снизилась до 40%. Женщины (51%) чаще соглашались с этой инициативой, чем мужчины (47%).

Только две трети россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, уверены, что смогли бы выполнить столько же работы за четыре рабочих дня. Однако 21% респондентов сомневаются в своих силах.

Исследование было проведено путем опроса 1,6 тыс. совершеннолетних граждан из всех регионов страны.

Четверть россиян (27%) заявили, что третий выходной они потратили бы на семью, почти столько же (25%) намерены отдохнуть в этот день, а 15% решили заниматься повышением квалификации и саморазвитием. Еще 14% опрошенных нашли бы подработку, 11% уделили бы время домашним делам, а 9% захотели бы потратить освободившийся день на личные дела. 8% выразили желание провести время на активном отдыхе и хобби, 2% — путешествуя или занимаясь здоровьем, 1% хотели бы заняться чтением и походами в музеи.

Мужчины чаще сообщали о планах поиска подработки и саморазвития, тогда как женщины высказывали желания потратить выходной на хобби, время с семьей и занятия домашними делами.

Отмечается, что Минтруд не считает необходимым включать четырехдневную рабочую неделю в Трудовой кодекс, поскольку ее можно реализовать по соглашению с работодателем.

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