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В России предложили радикально снизить налог на имущество

Торгово-промышленная палата предложила снизить максимальную ставку налога на имущество

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Shutterstock

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила снизить максимальную ставку налога на имущество с 2 до 0,3%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ТПП, которое палата направила в правительство.

Согласно документу, льготу предложили ввести для малых и средних предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы. Палата просит поручить реализацию этих предложений Министерству финансов, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Росреестру.

Как заявил президент ТПП Сергей Катырин, имущественный сбор не зависит от финансовых результатов компании и создает дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, ставки сильно отличаются по регионам, но в большинстве из них составляют максимальные 2%. Он отметил, что снижение ставки по имущественным платежам приведет к росту отчислений по налогу на прибыль за счет снижения издержек и активизации бизнеса.

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