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Центральный банк РФ намерен усилить контроль за банковскими ячейками

«Известия»: Центробанк ужесточит контроль за банковскими ячейками

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный банк России поддерживает инициативу депутатов Государственной думы, просивших из-за участившихся случаев хищения денег и ценностей из банковских ячеек регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к таким хранилищам. Об этом сообщает газета «Известия».

Центральный банк заявил, что он готов усилить требования к хранению денег и других материальных ценностей в индивидуальных банковских сейфах (банковских ячейках).

Эксперты считают, что в настоящее время банковские ячейки представляют собой наименее регулируемую и контролируемую часть услуг, предоставляемых банками. Так, наиболее пристальное внимание требуется уделить правилам доступа сотрудников банков к ячейкам, а также информационной безопасности и системам сигнализации, действующих для предупреждения хищений из ячеек.

Основной проблемой, по мнению экспертов, является то, что банки из-за отсутствия четких правил игнорируют принципы безопасности. Поэтому в помещениях с ячейками нередко отсутствует видеонаблюдение и охранные системы, что позволяет злоумышленникам вскрывать индивидуальные банковские сейфы. Эксперты уверены, что игнорирование банками регламента должно караться санкциями, а суды должны становиться на сторону пострадавшего клиента.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о переводах до 30 млн рублей между своими счетами без комиссий.

Как стало известно, в России планируется запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство, сообщили «Известия».

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