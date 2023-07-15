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СМИ узнали о рекордном росте товарооборота России и Китая

«Известия»: товарооборот между Россией и Китаем превысит $200 млрд в 2023 году

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Mark Schiefelbein/AP

Товарооборот между Россией и Китаем может превысить $200 млрд по итогам 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертный прогноз.

«Уже нет сомнений, что товарооборот между нашими странами в текущем году существенно превысит целевые $200 млрд. Не заметно сильного ухудшения торгового сальдо РФ в июне. Учитывая, что Китай один из ключевых торговых партнеров, это одна треть российского экспорта», — допустил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

За январь-июнь вырос на 40,6%, до $114,54, следует из данных главного таможенного управления КНР. В Россию за январь-июнь поступило китайских товаров на сумму $52,284 млрд, а поставки из России в КНР достигли $62,263 млрд. Москва экспортировала в Пекин нефть и газ, новым перспективным направлением торговли может стать экспорт российского продовольствия в КНР, говорится в публикации.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отметил, что рост объемов товарооборота между Москвой и Пекином связан с тем, что география российских поставок переориентировалась с Европы на восточное направление.

В 2022 году товарооборот России и Китая достиг рекордных $190,271 млрд, подскочив на 29,3%.

Ранее сообщалось, что западные страны могут повлиять на торговлю России и Китая.

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