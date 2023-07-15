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Украина не планирует подписывать документы с Россией при приобретении российских реакторов

Украина не будет подписывать документы с РФ при покупке российских реакторов у Болгарии

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Global Look Press

Украинская компания «Энергоатом» заявила в Telegram-канале, что Украина не собирается подписывать никакие документы с Россией в случае возможного приобретения двух ядерных реакторов российского производства у Болгарии.

До этого эксперт с Украины Николай Штейнберг, который работал главным инженером Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, заявил, что продажа таких ядерных установок и комплектующих к ним другим государствам — это предмет специального экспортного контроля и по этой причине нужно разрешение производителя, которым в данном случае является Россия.

«Вопреки заявлению Николая Штейнберга Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией», — сказано в сообщении.

8 июля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter раскритиковал планы президента Украины Владимира Зеленского договориться с Болгарией о передаче оборудования с двух российских реакторов АЭС «Белене» украинской компании «Энергоатом».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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