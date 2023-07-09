Азербайджан увеличит поставки нефти в Таджикистан

Азербайджан собрался поставлять в Таджикистан сырую нефть для дальнейшей переработке на заводе «Дангара», который расположен в свободной экономической зоне (СЭЗ) республики. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Таджикистана по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств.

«На заседании комиссии в целях выполнения поручений и распоряжений президентов двух стран стороны договорились реализовать конкретные проекты в области укрепления торгово-экономического сотрудничества, создания совместных промышленных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон Республики Таджикистан», — отметили в пресс-службе.

В сообщении добавили, что Азербайджан и Таджикистан обсудили возможности по привлечению инвестиций, необходимых для реконструкции мощностей Таджикской алюминиевой компании. Также на встрече речь зашла об экспорте алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан, а также импорте глинозема из Азербайджана в Таджикистан.

10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге заявил, что республика планирует нарастить поставки нефти через Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Казахстан поставил 1,8 млн тонн нефти в обход России по итогам 2022 года.