Курс евро обновил рекорд роста с марта 2022 года

Курс евро в ходе торгов утром в четверг превысил 100 руб. впервые с 29 марта 2022 года, когда европейская валюта стоила на пике 101 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Максимальный уровень стоимости евро утром 6 июля достигал 100,535 руб., что на 1,535 руб. (1,55%) больше, чем на закрытии торгов 5 июля.

Курс доллара поднялся выше 92 руб., что также является максимумом с конца марта 2022 года.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ранее заявляла, что признаков для уравновешивания рынка валют сейчас нет. Однако такая ситуация может наступить, если участники рынка придут к выводу, что есть смысл продавать валюту. Поэтому основной вопрос сейчас заключается в том, на какие факторы обращают внимание участники рынка и что посчитают равновесным состоянием.

5 июля экономист, директор Института нового общества Василий Колташов объяснил причины резкого падения рубля. По словам эксперта, тенденция ослабления российской валюты была запланирована.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.